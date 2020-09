Zeezwemmer Matthieu Bonne gehuldigd door Westtoer Bart Huysentruyt

23 september 2020

10u17 0 Brugge Toeristische bedrijf Westtoer heeft de 27-jarige West-Vlaming Matthieu Bonne uit Bredene gehuldigd na zijn opmerkelijke prestatie van afgelopen week. Toen zwom hij in 23 uur de ganse kustlijn af.

Hij is de eerste atleet ooit die dit realiseert. Met zijn prestatie heeft de West-Vlaming de kust sterk in de kijker geplaatst. Voor zijn indrukwekkend record werd Matthieu Bonne uitgebreid in de bloemetjes gezet. Hij ontving een mand met streeklekkers en een cheque ter waarde van 250 euro, waarvan de helft naar Make-A-Wish gaat, het goede doel waarvoor Matthieu via zijn zwemtocht geld inzamelt.