Zeescouts Sint-Leo op zoek naar centen om vloot te onderhouden: “Door corona zoeken we naar alternatieven” Bart Huysentruyt

30 september 2020

09u47 0 Brugge De Zeescouts Sint-Leo in Brugge zijn dringend op zoek naar centen. Door de coronapandemie zijn hun inkomsten fel gedaald.

De grootste nautische jeugdbeweging uit de Brugse regio zag zeil- en roeicursussen afgelast. “Ons klassiek opening vaarseizoen werd in april al afgevoerd. Ook de Westdiepparty, een avondfeest voor ouders en sympathisanten, normaal gepland op 10 oktober 2020 zal niet kunnen doorgaan. Onze jaarlijkse kalenderverkoop dreigt eveneens een deuk te krijgen nu deur-aan-deur-verkoop om begrijpelijke redenen niet kan plaatsvinden en wij de veiligheid van onze zeescouts niet op het spel willen zetten”, legt Serge Malefason uit.

Intussen lopen de facturen binnen en moeten de lokalen en vloot verder onderhouden worden. “We gingen dan ook op zoek naar wat heet een coronaproof-alternatief voor ons avondfeest van 10 oktober. We werken daarvoor samen met Steve Garmyn van het cateringbedrijf JO EL PAELLERO en An Vissers, chef van Bistro Den Amand. Samen met een aantal ouders en zeescouts zal Steve een overheerlijke paella bereiden op Basis Westdiep op 10 oktober. Ann bereidt een ruim gevuld tapasbordje en staat in voor een zuiders dessertpalet.”

Op 10 en 11 oktober vormen de lokalen een drive-in en kan je er je bestelling komen afhalen. Online bestellen op www.sintleo.be.