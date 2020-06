Zeebruggelaan versperd na ongeval met vrachtwagens Mathias Mariën

08 juni 2020

11u20 36 Brugge Langs de Zeebruggelaan in Brugge gebeurde maandagochtend even na 10 uur een zwaar ongeval met twee vrachtwagens.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van het kruispunt naar Zwankendamme. Een trekker werd er achteraan aangereden door een andere vrachtwagen. Die had vermoedelijk zijn collega die voor het rode licht was gestopt te laat opgemerkt. Hij ging volop in de remmen, ging aan het slippen en kwam op zijn zij terecht. De N31 richting Brugge was door het ongeval volledig versperd. Door het ongeval was er ook een grote hoeveelheid mazout op de weg terechtgekomen. De brandweer zorgde voor signalisatie en voor het opruimen van de weg. De politie regelde het verkeer.