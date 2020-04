Zeebrugge verwacht geen cruiseschepen meer in 2020 Bart Huysentruyt

22 april 2020

13u54 2 Brugge “We verwachten geen cruiseschepen meer in 2020 in Zeebrugge.” Dat zegt Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

De haven van Zeebrugge ontving op 11 maart het voorlopig laatste cruiseschip. Aan boord waren toen twee mensen in contact gekomen met mensen die later positief waren voor Covid-19. De verwachting is dan ook dat alle aanlopen de komende maanden geannuleerd worden. “Ik verwacht er niet veel meer van dit jaar”, zegt De fauw. “De beperkingen op het toerisme zullen allicht nog een tijd duren.” Net voor de coronacrisis bekeek de stad Brugge nog om het aantal cruisetoeristen wat te beperken, omdat ze vaak voor een overrompeling in het centrum zorgen.