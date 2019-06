Zeebrugge neemt definitief afscheid van duikboot Foxtrot Dé bezienswaardigheid van de jachthaven gaat nu onherroepelijk weg Bart Huysentruyt

02 juni 2019

15u49 0 Brugge Na 20 jaar trouwe dienst verlaat de Foxtrot-duikboot zijn vaste stek in het Prins Albertdok in Zeebrugge. Niet zonder waardig afscheid: afgelopen weekend kon het publiek de Russische onderzeeër nog een laatste keer bezoeken. Er was zelfs een duikboot-praline te proeven.

De Foxtrot-duikboot werd uitgezwaaid door het maritieme themapark Seafront waar hij al die tijd deel van uitmaakte. De duikboot van de Russische marine is gebouwd in 1960 en werd na 1994 uit het water gehaald. Drie duikboten zijn toen van de schroothoop gered en vertrokken naar Sydney, Londen en Zeebrugge. De onderzeeër was al die tijd een attractie in Zeebrugge, waar duizenden toeristen zich vergaapten aan het interieur en de snufjes van het tuig.

“De duikboot heeft al die tijd een blijvende indruk nagelaten in de buurt van de jachthaven”, zegt Sofie Pieters van Seafront. “Logisch ook dat zoveel bezoekers tijdens het hemelvaartweekend nog een laatste keer wilden komen kijken. We merkten dat daar heel veel Bruggelingen en kustbewoners tussen zaten. Mensen die de duikboot al eens hadden gezien en dat nog één laatste keer wilden doen. Iedereen had er wel een verhaal bij.”

Restauratie te duur

Restaureren bleek een brug te ver en vooral te duur en het museumschip op de kade plaatsen, kreeg geen groen licht van het Brugse stadsbestuur. Dat heeft vooral te maken met de grote verandering die op til staat in deze buurt. Verschillende gebouwen gaan er in de toekomst tegen de vlakte om plaats te maken voor een gloednieuw project dat Zeebrugge extra uitstraling moet geven.

Postkaart en praline

Bij het publiek vielen de cadeautjes alvast erg in de smaak: een unieke duikboot-postkaart of een originele duikbootpraline. Op woensdag 12 juni wordt de Foxtrot-duikboot dan weggesleept met behulp van twee sleepboten. Wie ook dat moment wil meemaken, komt tussen 8 en 12 uur naar het Prins Albertdok en vangt dan nog een allerlaatste glimp op van deze originele onderzeeër uit de vorige eeuw. Daarna maakt het schip zijn laatste reis, naar een scheepssloperij in Gent.

Tegelijk met het vertrek van de onderzeeër, werkt Seafront ook aan twee vernieuwingen. Op 8 juni opent in een van de hallen van de Oude Vismijn een nieuwe expositieruimte, die de thuisbasis wordt van Operatie Noordzee 1944-45. Nog in juni sluit lichtschip West-Hinder voor renovatiewerken. In de buik van het schip komt een nieuwe attractie, op het dek een hippe horecazaak.