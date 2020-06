Zeebrugge maakt zich klaar voor topzomer: speeltuigen voor kinderen en ruimere rookvrije zone Bart Huysentruyt

13 juni 2020

16u04 0 Brugge Het strand van Zeebrugge maakt zich op voor een topzomer. De stad heeft zopas nieuwe speeltoestellen opgebouwd en er komt ook een extra rookvrije zone.

Naar jaarlijkse gewoonte worden er nieuwe speeltoestellen voorzien voor de Zeedijk aan het strand van Zeebrugge. Deze jaarlijkse investering voor het terugplaatsen, wegnemen en herstel van kapotte zaken schommelt rond de 10.000 euro. “Wat nieuw is dit jaar is de inrichting van een extra rookvrije zone voor het speelplein én het sportstrand”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “We willen als stadsbestuur niet dat kinderen nog met roken geconfronteerd worden in publieke parken en pleinen van het openbaar domein. Afgelopen zomer hebben we daar al succesvol mee geëxperimenteerd op het strand van Zeebrugge, waar we voor het eerst een rookvrije zone hebben afgebakend. De omgeving was er niet alleen gezonder, maar er waren ook minder peuken op het strand. Daar blijft het niet bij. We willen méér doen, dus nu volgt een rookvrije zone op het speelplein aan de Zeedijk en het sportstrand.”

‘Hanging baskets’

Tegelijkertijd waait er net zoals in de rest van Brugge ook een bloemengolf doorheen Zeebrugge. Zo komen er drie ooievaarsnesten op de Zeedijk, drie ooievaarsnesten en tien hanging baskests aan het gemeentehuis, tien hanging baskets op het Marktplein, twee bloemtorens aan het plein Stella Maris en twee bloemtorens aan de Sint-Donaaskerk, zes bloembakken aan het Station én een ooievaarsnest en twee bloemtorens aan de Cruiseterminal.