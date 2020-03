Zeebrugge is een buurtwinkel rijker: ‘t Winkeltje maakt plaats voor ‘What Els’ Bart Huysentruyt

04 maart 2020

19u16 0 Brugge In de Adriaan de Gerlachestraat in Zeebrugge, vlakbij het strand en de zee, heeft Els Montens (48) woensdag de lokale superette weer geopend. In ‘What Els’ kan je terecht voor brood, belegde broodjes, frisdranken en droge voeding. “Het is belangrijk voor Zeebrugge dat er zo'n buurtwinkel is”, zegt ze.

De handel aan het breedste strand van de kust lijdt al langer aan bloedarmoede. In Zeebrugge smeken ze dan ook om nieuwe zaken. Het is dan ook groot nieuws in het kustdorp als er geïnvesteerd wordt. De vroegere buurtwinkel ‘t Winkeltje aan de parking langs de Adriaan de Gerlachestraat kreeg woensdag weer een uitbater. Met Els Montens (48) is dat bovendien een bekend gezicht.

Ook voor toeristen

Els werkte zestien jaar lang in café 't Werftje in Zeebrugge en is dus heel erg vertrouwd met het kustdorp. “Het was altijd al mijn droom om een eigen zaak te starten. Het is nu of nooit, dacht ik. Onderschat het belang van een buurtwinkel in Zeebrugge niet: veel inwoners doen hier hun kleine inkopen. Het zou zonde zijn, mocht dat er niet meer zijn. En dan denk ik ook aan de toeristen die hier tijdens de vakanties verblijven of aan het strand liggen.” In café 't Werftje zal Els gemist worden, dat hoorde ze al van de toekomstige klanten. “Maar dit is mijn roeping. Ik had het gevoel dat het nu moest gebeuren. En ik zal natuurlijk nog eens binnen springen in het café. Dat spreekt voor zich.”

Heel vroeg geopend

De naam ‘What Els' is een ludieke verwijzing naar de voornaam van de uitbaatster. Ze opent al heel vroeg haar zaak: om 5.15 uur. Dan komen de eerste kranten toe en zal je ook vers brood kunnen kopen. “Ook mensen die in de haven van Zeebrugge werken, zijn uiteraard welkom”, vertelt ze. “Het is, denk ik, wel een voordeel dat ik heel veel mensen ken in Zeebrugge. Het zal snel bekend zijn dat de superette weer geopend is.” What Els is gesloten op dinsdag en maandagnamiddag. Op de andere weekdagen kan je er terecht tot 17 uur. In het weekend is de zaak open tussen 7 en 17 uur.

“Heel belangrijk”

Schepen van Economie Pablo Annys (sp.a) spreekt van een heel welkome nieuwe zaak in Zeebrugge. “Het is heel erg knap én belangrijk wat Els doet. Het hele kustdorp profiteert er mee van. We vinden buurtwinkels onontbeerlijk voor onze deelgemeenten. Ze worden dan ook erg naar waarde geschat in ons toekomstig winkelplan, opgemaakt met onze centrummanager. Zeebrugge-bad heeft zoveel troeven: een ongelooflijk fijn en uitgestrekt strand, lekkere restaurants en leuke cafés en toffe handelszaken.”