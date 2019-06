Zeebrugge heeft nieuw buurtpark: “Dient ook als waterbuffer” Bart Huysentruyt

16 juni 2019

09u29 0 Brugge Zeebrugge heeft er een nieuw buurtparkje bij: het braakliggend hoekperceel aan de Sint-Donaasstraat is heringericht.

In 2013 kocht stad Brugge het perceel op de hoek van de Sint-Donaasstraat met de Heiststraat aan met de bedoeling het toe te voegen aan het openbaar domein. De voetpaden van de Sint-Donaasstraat en de Heiststraat werden met elkaar verbonden zodat een veilige doorgang weg van de straat nu mogelijk is. “Vroeger zorgde de hoogte van het perceel ervoor dat water van de straat en van het perceel afliep naar de aanliggende tuinen van de bewoners”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “De herprofilering van het terrein laat nu toe dat het water in een bufferbekken terecht komt. Door te veel rietzoden in de bodem, konden we de vaste planten niet aanplanten. Deze zouden de vaste planten overgroeien. We hebben ervoor gekozen om de haag breder te maken en enkel de bloembollen aan te planten.” Twee nieuwe zitbanken hebben zicht op de voorbijvarende boten. Naast de zitbanken is er nu een vuilnisbak geplaatst om zwerfvuil te vermijden. De totale kost bedraagt 95.000 euro.