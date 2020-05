Zeebrugge? Dat is ‘fabeltjesland’ volgens actievoerders: ze protesteren met ludiek bord Bart Huysentruyt

16 mei 2020

15u22 12 Brugge Wie via de N31 Expresweg Zeebrugge binnenrijdt, krijgt sinds kort een oranje bord met daarop de woorden ‘Welkom in Fabeltjesland’ te zien. Het bord werd er wellicht geplaatst door actievoerders.

Het bord symboliseert het ongenoegen van veel inwoners over heden en toekomst van de kustgemeente. De onvrede gaat onder meer over de aanpak van de transmigranten in Zeebrugge, maar ook over de komst van een nieuwe zeesluis waarvoor tientallen woningen onteigend moeten worden. Wellicht zal het bord eerstdaags door het Agentschap Wegen en Verkeer weer weggenomen worden.