Zarra (15) wil Bruggeling leren ‘knikken’ en lanceert ‘Knikjesstraat’: “Vriendelijk goedendag zeggen kost toch geen moeite?” Mathias Mariën

30 september 2019

06u34 12 Brugge Ze is amper 15 jaar, maar de Brugse Zarra Neirynck is dit weekend gestart met een bijzondere missie: haar straat, buurt en bij uitbreiding heel West-Vlaanderen ‘hallo’ leren zeggen tegen elkaar. Speciaal daarvoor roept ze de ‘Knikjesstraat’ in het leven. “Op vakantie merkte ik dat er heel wat mensen vreemd opkeken toen ik spontaan goedendag zei. Dat wil ik veranderen in mijn eigen buurt en stad”, zegt Zarra.

Neen, een bevlieging is de doelstelling van Zarra zeker niet. Om haar ambitie kracht bij te zetten, liet ze al tientallen straatnaambordjes maken met het opschrift ‘Knikjesstraat’. De eerste reacties zijn alvast lovend. Ook het Brugs stadsbestuur liet haar al blijken zeer blij te zijn met het initiatief. Maar wat wil het amper 15-jarig meisje nu juist bereiken? Simpel, dat mensen zonder gêne ‘hallo’ zeggen of kunnen zeggen tegen elkaar. “Elkaar een vriendelijk knikje geven, dat is toch niet zoveel gevraagd? Ik roep dan ook iedereen op om elkaar te begroeten.”

Vakantie

De kiem voor haar idee, dat ze samen met mama Elsie Roose uitwerkte, ontstond op vakantie in het Nederlandse Appeldoorn. “Samen met mijn mama vertrok ik er eind augustus naartoe voor een weekje fietsvakantie”, vertelt Zarra. “Omdat ik in vakantiestemming was, zei ik bijna automatisch ‘hallo’ tegen de mensen of knikte ik eens. Maar evengoed riep ik ‘dankjewel’ als we gebeld hadden met de fietsbel en mensen aan de kant gingen. Ja, zowel mijn mama als ik zijn nogal sociaal en daarom leek ons dat wel logisch.” Ondanks hun positieve ingesteldheid, keerden moeder en dochter veelal van een kale reis terug. “Bijna niemand zei iets terug. Zelfs eens knikken was teveel gevraagd en dat vond ik jammer”, gaat Zarra verder. “Bij thuiskomst in Brugge was ik nog steeds in vakantiestemming, dus bleef ik ‘hallo’ zeggen of knikken naar iedereen. Maar opnieuw kreeg ik amper respons”, glimlacht de tiener. “Op dat moment wist ik: hier wil ik verandering in brengen.”

West-Vlaanderen

Zo gezegd, zo gedaan. Enkele weken later was het concept van de ‘Knikjesstraat’ geboren. Dat werkt zo: Zarra stelt voor alle geïnteresseerden - ze richt zich in de eerste plaats op Bruggelingen - een bordje ter beschikking met het opschrift ‘Knikjesstraat’. Wie dat wenst, kan het aan zijn of haar venster hangen of in het beste geval onder het bord van de officiële straatnaam zelf. “Wie meedoet, wordt verwacht een knikje te geven richting passanten”, legt de tiener uit. Het einddoel is om te bekomen dat mensen opnieuw communiceren met elkaar op straat. “Ik heb er mijn spaarcentjes ingestoken, dus aan deelnemers vraag ik wel 2 euro voor het bordje”, zegt Zarra, die haar eigen straat al omdoopte tot een ‘Knikjesstraat’. Haar ultieme doel? Brugge en bij uitbreiding heel West-Vlaanderen laten knikken. Wie interesse heeft in een bordje, kan het meisje een mail sturen op zarra.neirynck@gmail.com of een berichtje sturen op Facebook.