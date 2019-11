Zal Brugge Huize Minnewater houden? “Zou ideaal zijn voor administratie” Bart Huysentruyt

17u14 0 Brugge De stad Brugge overweegt om Huize Minnewater in de Professor Sebrechtsstraat toch te behouden. Het huidige rusthuis gaat er binnen drie jaar dicht.

Het enorme domein langs het feeërieke Minnewater is 2,7 hectare groot. Momenteel is er nog een woonzorgcentrum voor 140 bewoners gevestigd. Eind 2022 sluit het verouderde Huize Minnewater en verhuizen de bewoners naar een nieuw woonzorgcentrum in Sint-Pieters. “De toekomst van het gebouw is een grote uitdaging", zegt schepen van Financiën Mercedes Van Volcem (Open Vld), die zich buigt over de verkoop van stadseigendommen. “We zouden het gebouw het liefst houden, maar de renovatie zou heel veel geld kosten. De knoop moet daarover nog worden doorgehakt. Mijn collega’s in het schepencollege buigen zich over de mogelijke herbestemming en de raming van het renovatiebudget. Er zijn mogelijkheden voor onze administratie, maar ook voor welzijn en starters. We denken vooruit en bereiden voor, zodat we tegen 2021 de knoop kunnen doorhakken.”