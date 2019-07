Zaalvoetbalclub Blue Blood ziet het levenslicht Bart Huysentruyt

03 juli 2019

11u29 0 Brugge Een aantal Brugse vrienden heeft de nieuwe zaalvoetbalclub Blue Blood opgericht.

De vrienden zaten samen en opperden het idee om te gaan zaalvoetballen. “De naam kiezen, was niet moeilijk”, zegt Mario Craeye. “We zijn allemaal fans van Club Brugge. Met Lavacorp, een fashion webwinkel in Bredene hebben we meteen ook een sponsor mee aan boord gekregen.” Het team telt dertien voetballers. Ze starten in september in de derde provinciale reeks.