Zaakvoerster van Oriental Wok riskeert 6 maanden cel voor mensenhandel Siebe De Voogt

13 maart 2020

16u59 356 Brugge De zaakvoerster van het Aziatische restaurant Oriental Wok in Brugge riskeert een effectieve celstraf van 6 maanden voor mensenhanden en verschillende sociale inbreuken. Haar werknemers hadden deeltijdse contracten, maar moesten in werkelijkheid veel meer uren kloppen.

De inspectiediensten vielen op 25 februari 2017 binnen in de zaak langs de Dudzeelse Steenweg. Ze stelden vast hoe een werknemer op het moment van de controle de vlucht nam. Acht maanden later werd in de Oriental Wok ook een huiszoeking uitgevoerd. Zes Hongaarse werknemer bleken over een deeltijds contract van 30 uren per week te beschikken. In werkelijkheid verklaarden de mannen echter 9 uren per dag te werken. De vrouw moesten na de service nog poetsen en kwamen zo zelfs aan 12 à 13 werkuren per dag. Volgens het arbeidsauditoraat was er in het restaurant dan ook sprake van mensenhandel. De werknemers werkten zes dagen per week, maar verdienden slechts 1.000 euro per maand. Bovendien kregen ze geen loon tijdens verlofperiodes en moesten ze contracten ondertekenen die ze niet konden lezen.

Zaakvoerster X.C. (47) werd in 2005 al veroordeeld tot een jaar cel met uitstel voor sociale inbreuken. In het nieuwe dossier riskeert ze 6 maanden cel en 36.000 euro boete. De vrouw hangt ook een verbeurdverklaring van ruim 82.000 euro boven het hoofd. Haar advocaat betwistte dat er sprake was van mensenhandel. Hij benadrukte dat het personeel tevreden was met de gang van zaken en zelf kozen om ter plaatse te blijven. Voor de sociale inbreuken drong de verdediging aan op een straf gekoppeld aan voorwaarden. De rechter stelde de zaak uit naar 22 mei om te laten onderzoeken welke voorwaarden nuttig zijn voor X.C.