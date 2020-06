Yogadag gaat virtueel op langste dag van het jaar: “Andere manieren zoeken om mensen te doen bewegen” Bart Huysentruyt

13 juni 2020

15u57 0 Brugge Op internationale yogadag, 21 juli, pakt yogastudio Bart Denys in Brugge uit met een virtueel bewegingsaanbod in samenwerking met de stad. De internationale yogadag gaat zo voor het eerst virtueel.

“Vorig jaar waren we te gast in de mooie Sint-Godelieveabdij met haar bijhorende tuinen. Dit jaar zijn we gebonden aan heel wat coronaregeltjes, maar omdat yoga zo ontzettend belangrijk is voor lichaam en geest willen we iedereen de kans geven om deel te nemen”, zegt Denys. Het wordt een dag waarop je kan kennis maken met heel wat fijne yogalessen via livestreaming. In samenwerking met de verschillende Brugse aanbieders kunnen de deelnemers kiezen uit tien verschillende vormen van yoga.

Om 9 uur start de dag met een zonnegroet. Er zijn aanvullend yogasessies op maat van beginners en gevorderden en kinderen. De dag wordt afgesloten met mantrazingen. Deelnemen is gratis en inschrijven is niet nodig. De deelnemers kunnen zelf kiezen welke sessies ze bijwonen door de link te volgen. Meer info en de link om virtueel toe te treden vind je op https://www.brugge.be/internationale-yogadag.