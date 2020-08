Worstenbroodjes bakken verloopt niet als verhoopt: sportkamp even onderbroken door rokende oven Siebe De Voogt

17 augustus 2020

16u05 0 Brugge Een sportkamp in Sint-Andries bij Brugge was maandagnamiddag even verstoord door een tussenkomst van de brandweer. Boosdoener was een oven die plots begon te roken, toen de kinderen worstenbroodjes aan het maken waren.

De feiten speelden zich even na 14.30 uur af in freinetschool De Boomhut langs de Leopold III-laan. Een twintigtal kinderen, die deelnamen aan een sportkamp, waren als activiteit worstenbroodjes aan het maken. Het koken verliep echter niet zoals verhoopt. Plots begon de oven hevig te roken, waarop de aanwezig kinderen onmiddellijk naar buiten werden begeleid. De gas en elektriciteit werden meteen afgesloten. De brandweer was snel ter plaatse, maar moest de brandslang niet uitrollen. Na het ventileren van de gebouwen konden de kinderen hun activiteit hervatten.