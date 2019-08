Worstelaar wordt danceproducent: Bernard Vandamme (47) brengt eerste plaat uit Siebe De Voogt

09u27 0 Brugge Twee jaar na zijn eerste single ‘Aladdin’ brengt de Brugse worstellegende Bernard Vandamme (47) zijn eerste plaat uit. ‘Once upon a time’ bevat veertien nummers in het commerciële dancegenre. “Ik hoop natuurlijk dat het een succes wordt, maar creatief kunnen zijn blijft voor mij het belangrijkste”, zegt Vandamme. Over zijn toekomst als worstelaar heeft de catcher nog geen beslissing genomen.

Het gaat hard voor de Brugse worstelaar Bernard Vandamme (47). Niet alleen in de ring blijft de ‘Belgian Bomber’ scoren, maar ook in de muziekwereld haalt de catcher succes. Twee jaar geleden bracht Vandamme voor het eerst een eigen nummer uit. ‘Aladdin’ scoorde op Spotify, iTunes en andere digitale muziekwinkels en werd zo’n 100.000 keer beluisterd. “Dat klinkt niet slecht, al kan het altijd beter”, zegt de catcher ambitieus. “Het nummer werd vooral veel beluisterd in de Verenigde Staten, Canada en Zweden. België bleef wat achter. De reden daarachter is voor mij een raadsel. Zelfs in Pakistan was er meer aandacht dan hier. Ik ben daar zelfs op de radio gekomen en in het nieuws op televisie.”

Once upon a time

Sinds zijn eerste single bracht Vandamme nog tien nummers uit. Intussen verzamelde hij genoeg materiaal om een eigen CD op de markt te brengen. De plaat kreeg de naam ‘Once upon a time’. “Ik ben al van jongs af aan gefascineerd door sprookjes. Het is een beetje de rode draad door mijn nummers. Naast Aladdin bracht ik bijvoorbeeld ook een song met de titel ‘Ark of Noah’ uit. Mijn eerste CD bevat in totaal veertien tracks: vooral nieuwe nummers, maar ook enkele remixes van m’n eigen platen. Ze vallen onder het commerciële dancegenre en zijn dus iets toegankelijker voor een breder publiek.”

“Of ik hoop dat het een succes wordt? Uiteraard, anders maak je geen plaat. Al is creatief kunnen zijn voor mij nog steeds het belangrijkste. Muziek maken doe ik vooral voor mezelf. Ik ben er al sinds mijn jeugd mee bezig. Op mijn elfde kreeg ik mijn eerste elektrische gitaar. Ik speelde de jaren nadien in verschillende bandjes. Geleidelijk aan besefte ik dat te veel afhankelijk was van anderen en ben ik alleen muziek beginnen maken.”

Worstelcarrière

Door zijn worstelcarrière schoof Vandamme zijn muziekambities een tijdje opzij. Over die carrière blijft de ‘Belgian Bomber’ nog steeds mist spuien. “Ik zeg inderdaad al enkele jaren dat ik aan stoppen denk”, lacht hij. “Ik geef toe: de motivatie om te trainen is stilaan wat aan het weg gaan. Maar telkens opnieuw komt er een mooie uitdaging op mijn pad, zoals een wedstrijd voor mijn thuispubliek in het Tempelhof. In het najaar heb ik nog wedstrijden in Nederland, Frankrijk en misschien ook weer in Pakistan. Nadien wordt het eens tijd om een beslissing te nemen over mijn toekomst.” De eerste plaat van Bernard Vandamme is vanaf maandag te verkrijgen via digitale musicstores als iTunes, Deezer en Spotify. Op schijf zal er slechts een beperkte oplage beschikbaar zijn. Meer info op www.bernardvandamme.com.