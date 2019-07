Wordt dit de Brugse hotspot deze zomer? Urb Egg-café is open Bart Huysentruyt

01 juli 2019

14u41 0 Brugge Het Urb Egg-café, dit jaar net voor de 150-jarige Stadsschouwburg, is open gegaan.

Van 29 juni tot 8 september is het tijdelijke café, in het kader van Pre-Triënnale Brugge 2019, een gezellige ontmoetingsplek. Het café is zo een gloedvol kaarsje op de taart van de Brugse Stadsschouwburg die dit jaar zijn 150ste verjaardag viert. In het Urb Egg-café vinden, naast tal van spontane ontmoetingen, ook vier zondagse activiteiten plaats waar er tijd wordt gemaakt voor verdieping en dialoog. “Het concept van Pre-Triënnale Brugge is gekend: tussen de Triënnales door blijven we de belangstelling voor hedendaagse kunst aanwakkeren”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “Dat gebeurt met de opvallende aanwezigheid van het café, een realisatie van het Brugse Architectuuratelier Dertien12.” De gesprekszondagen gaan over Kunst in de stad (14 juli), Solidariteit (28 juli), Gemeenplaatsen (11 augustus) en Stadsvernieuwing (25 augustus). Daarbij hoort een kaart met hedendaagse kunst in het huidige Brugge. Die is vanaf 14 juli te verkrijgen bij In&Uit.