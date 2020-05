Wordt Brugge één groot terras deze zomer? Stad wil ze dubbel zo groot maken Bart Huysentruyt

25 mei 2020

13u03 0 Brugge Na Kortrijk wil ook de stad Brugge bij de heropening van de restaurants en cafés de terrassen dubbel zo groot maken. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) werkt daarover een plan uit. “Het is de bedoeling dat iedere uitbater evenveel mensen op een terras kan zetten als voor de coronacrisis.”

De Markt, 't Zand, het gezellige Simon Stevinplein, maar ook De Platse in Sint-Andries: op elke plek bekijkt de stad Brugge momenteel of het de terrascapaciteit er kan verdubbelen. Kortrijk pakte zondag al uit met het ‘Terrassenplan XXL’, waarbij terrassen dubbel zo groot worden waar het kan. “We hebben bijvoorbeeld vragen van horeca-uitbaters op 't Zand", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Als we de terrassen gewoon verdubbelen, krijgen we problemen met de brandveiligheid. Maar als we een doorgang vrijlaten, kan het wel. Al die scenario’s lijsten we nu op.”

Geen parking in centrum inleveren

In de Langestraat is er een horecazaak die daarvoor een laad- en loszone wil innemen. “Dat is al een moeilijker verhaal", zegt de burgemeester. “Het is niet de bedoeling dat we parkeerplaatsen gaan wegnemen.” Op de Platse, nabij het Jan Breydelstadion, kan het wel. “Daar is voldoende parkeergelegenheid in de buurt om wat parkeerplaatsen in te nemen", zegt De fauw. Een andere uitbater wil zijn terras dan weer uitbreiden tot bij de buren, die geen horecazaak hebben. “Daar kan het, als de buren akkoord zijn, wél. Vaak is het wat zoeken naar creatieve mogelijkheden in straten. Op pleinen is die afweging makkelijker te maken. Daar kan je de terrasruimte op het openbaar domein makkelijker verdubbelen.”

Knalstart

Dat gebeurt straks wellicht ook op de Markt, al kreeg burgemeester De fauw daar nog geen specifieke vragen rond. “Sowieso zullen we een kader opstellen om iedere horeca-uitbater waar mogelijk, de kans te geven om dubbel zoveel ruimte in te nemen en zo op zijn minst evenveel tafels en stoelen te kunnen zetten dan voor de coronacrisis.” Het moet de horeca in Brugge een knalstart geven na noodgedwongen sluitingsweken.