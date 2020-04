Worden de Brugse straten ontsmet? “Neen, maar wel eens geschrobd en daar hebben we niet vaak de kans toe” Bart Huysentruyt

20 april 2020

16u09 2 Brugge Er rijdt sinds maandag een opvallend poetswagentje over de Brugse voetpaden in het centrum van de stad. Alle trottoirs krijgen er een grondige schrobbeurt, iets wat in het verleden nauwelijks mogelijk was. “Maar omdat er geen toeristen zijn, lukt dat nu wel”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

Onder meer in Spanje en India zagen we al mannen in witte pakken met machines rond toeren om straten ‘coronavrij’ te maken. Wie maandag het nooit eerder opgemerkte poetswagentje over de Brugse voetpaden zag rijden, leek even aan die toestanden te denken. “Niets is gelukkig minder waar”, sust schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “De machine is wel degelijk speciaal: ze komt uit Duitsland en we gebruiken ze voor drie weken.”

Bedoeling is om de voetpaden grondig te schrobben, zonder dat de voegen beschadigd worden. “Als stad willen we daar in de toekomst nog meer op inzetten”, zegt Van Volcem. “Brugge trekt jaarlijks miljoenen bezoekers aan en die wensen in een nette stad te verblijven. Ook de bewoners verdienen uiteraard een propere publieke ruimte.” Dat de Bruggelingen toch even opkeken, is niet verwonderlijk. Zo vaak worden de voetpaden op zo'n grote schaal immers niet gepoetst. “Eigenlijk maken we nu gebruik van een uitzonderlijke situatie om dat werk uit te voeren”, vult burgemeester Dirk De fauw (CD&V) aan. “Anders loopt het hier vol inwoners en toeristen. Dan kan je de voetpaden op zo’n manier niet schrobben. De coronacrisis noopt ons tot een andere invulling van het takenpakket van onze stadsmedewerkers. We maken van de nood een deugd om de lege winkelstraten op te frissen. Wanneer de maatregelen straks versoepelen, zal Brugge er alvast zeer netjes uitzien.”