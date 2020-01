Word peter of meter van een stukje stadsgroen in Brugge Bart Huysentruyt

22 januari 2020

15u35 0 Brugge Bruggelingen met groene vingers kunnen voortaan zelf de touwtjes in handen nemen om het groen in hun buurt te helpen beheren en onderhouden. “We willen onze inwoners de kans geven om peter of meter te worden van een plantvak in hun omgeving”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld).

Het concept komt overwaaien uit Parijs. “Het stukje groen zullen de Bruggelingen in samenspraak met de begeleidende ambtenaar zelf onderhouden. Zo dragen de Bruggelingen bij aan de creatie van plaatsen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en buiten kunnen ontspannen in een groen kader”, zegt Van Volcem.

In de al aangeplante stadstuinen beheer je als peter of meter gewoon het bestaande groen. Voor straattuintjes waar Brugge zelf nog geen beplanting heeft voorzien, krijgt de peter of meter mee inspraak in de gekozen bloemen en planten. Zelfs je eigen groenten telen op openbaar domein is dan mogelijk. Wie peter of meter is, mag maximaal 20 procent van de tuin gebruiken voor eigen gebruik.

Wie peter of meter wil worden van een plantvak, kan contact opnemen met straattuinen@brugge.be of telefonisch via 050/44.85.85.