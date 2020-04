Woonzorgcentrum Engelendale beperkt voorlopig de schade: 2 bewoners positief, 9 in isolatie Bart Huysentruyt

15 april 2020

17u03 0 Brugge Het woonzorgcentrum Engelendale langs de Vlamingdam in Brugge beperkt voorlopig de schade in de coronacrisis. Van de 96 bewoners zijn er 2 positief voor Covid-19, 9 bewoners zitten in isolatie.

De bewoners die in isolatie verblijven doen dat op basis van een positieve test of van symptomen die een besmetting vermoeden. Er zijn voorlopig geen bewoners overleden aan het coronavirus. Wel zijn er twee medewerkers positief getest. “We zetten in op het snel testen van bewoners met vermoedelijke symptomen”, zegt Rik Coture van Engelendale. “Op die manier hopen we een juiste inschatting te maken over welke bewoners wel of niet op de Covid-afdeling moeten worden opgenomen. Werken met een cohort-afdeling is belangrijk voor het efficiënt inzetten van medewerkers en beschermingsmateriaal.”

Meer over Engelendale

samenleving

Vlamingdam

Covid

Brugge