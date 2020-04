Woonzorgcentra krijgen elk 5.000 euro van provincie en Streekfonds voor strijd tegen corona Siebe De Voogt

28 april 2020

17u30 16 Brugge Vijf woonzorgcentra uit de Brugse regio krijgen van de provincie West-Vlaanderen en het Streekfonds elk 5.000 euro om uitzonderlijke kosten te dekken in het kader van de coronacrisis. Het gaat om kosten voor de ondersteuning van bewoners en/of personeel.

De provincie West-Vlaanderen lanceerde eerder deze maand samen met het Streekfonds een projectoproep voor woonzorgcentra. Er werd massaal gereageerd op de oproep en binnen het beschikbare budget werden 40 woonzorgcentra geselecteerd die elk 5.000 euro krijgen toegewezen. Om de beperkte middelen zo goed mogelijk bij de meest kwetsbare groepen te krijgen, werd voorrang gegeven aan woonzorgcentra waar relatief meer kansarme ouderen verblijven. Met het geld kunnen zij tegemoetkomen aan de meest dringende kosten, waaronder de aankoop van persoonlijk beschermingsmateriaal, kosten verbonden aan het opzetten van acties tegen sociale isolatie en kosten om besmette van niet-besmette bewoners te scheiden.

In de Brugse regio zijn voorlopig vijf woonzorgcentra bij de gelukkigen. Het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Oostkamp gaat het geld spenderen aan hun project “Sterk in ons 'leef- en zorgkot’ - samen in de strijd tegen COVID-19". WZC Herdershove in Brugge zet in op de fysieke en mentale zorg van haar bewoners. Tot slot kregen ook de woonzorgcentra Sint-Augustinus in Torhout, Van Zuylen in Brugge en De Vliedberg geld voor de ondersteuning van hun personeel en bewoners.

Om tegemoet te komen aan de noden van de 40 andere woonzorgcentra in West-Vlaanderen maakt de provincie bijkomend budget vrij. Ze doet hiervoor onder meer beroep op Europese middelen in het kader van INTERREG France-Wallonië-Vlaanderen. Op korte termijn zal in totaal zo’n 400.000 euro aan West-Vlaamse woonzorgcentra worden toegewezen als ‘noodhulp’.

