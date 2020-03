Woning voor tweede keer in één jaar onbewoonbaar na brand Mathias Mariën

20 maart 2020

08u40 11 Brugge Voor de tweede keer op één jaar tijd is een woonhuis in de Tijl Uilenspiegelstraat in Brugge onbewoonbaar nadat er brand uitbrak.

Vorig jaar op 18 maart brak in het huis ook al brand uit. Toen lag een oplaadapparaat aan de basis van de brand. Donderdagavond laat, precies één jaar en één dag later, brak opnieuw brand uit. De bewoner was afwezig toen de brand uitbrak. Hij was naar eigen zeggen frietjes gaan halen. Toen hij terugkwam, was het kwaad al geschied. Een slecht uitgedoofde sigaret zette een matras op het gelijkvloers in brand. De smeulende matras zorgde er voor dat de rest van de woonkamer ook vuur vatte. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar desondanks is de woning voor de tweede keer in één jaar onbewoonbaar.