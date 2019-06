Woning tijdelijk onbewoonbaar na brand door defecte wasmachine Mathias Mariën

07 juni 2019

16u44 0 Brugge Langs de Karel de Floustraat in Brugge is vrijdagmiddag rond 15.30 uur brand uitgebroken in de kelder van een woonhuis.

Op dat moment was niemand in de woning aanwezig. De brandweer bestreed de brand dan ook aanvankelijk langs achter bestreden. Tijdens de bluswerken kwam de zoon des huizes ter plaatse en zorgde ervoor dat de brand ook langs de voorzij kon geblust worden. De brand zorgde vooral voor een grote rookontwikkeling, maar was uiteindelijk wel snel onder controle. De schade in de woning valt mee. Door de rookschade is de woning wel tijdelijk onbewoonbaar. Het huis moet zeker nog 24 uur geventileerd worden. De oorzaak van de brand is een defecte wasmachine.