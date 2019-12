Woning onbewoonbaar na zware brand: vuur ontstond door wasmachine Siebe De Voogt

01 december 2019

21u51 18 Brugge In de Koningin Astridlaan in Sint-Michiels heeft zondagavond een zware brand gewoed in een woning. De wasmachine van het getroffen gezin lag aan de oorzaak. Het huis is door de hevige rookontwikkeling voor onbepaalde tijd onbewoonbaar. De bewoners waren niet thuis op het moment van de brand.

De Brugse brandweer kreeg even na 19 uur een eerste melding via één van de brandmelders in de woning. Bij het aanrijden maakten ook de buren melding van een zware brandgeur en rook die uit de ramen en vanonder de voordeur kwam. Bij aankomst van de brandweerlieden sloegen de vlammen al naar buiten. Het vuur ontstond in het voorste deel van de woning, waar een berging gevestigd zat. Wellicht lag de wasmachine aan de oorzaak. De spuitgasten slaagden erin om een kat die nog binnen zat naar buiten te halen. Het beestje kreeg zuurstof toegediend en werd overgebracht naar de praktijk van de dierenarts. De woning van zijn baasje liep binnenin zware rookschade op. Het huis werd dan ook onbewoonbaar verklaard.