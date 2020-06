Gesponsorde inhoud Wonen in Brugge? Oud-clubhuis Club Brugge werd omgetoverd tot vier gloednieuwe woningen Aangeboden door Danneels Van de commerciële redactie

12 juni 2020

10u00 0 Brugge De Torhoutsesteenweg aan de rand van de Brugse binnenstad krijgt een moderne twist. Projectmakelaar Danneels toverde het oud-clubhuis van Club Brugge om tot vier instapklare woningen.

Als je een huis met karakter wilt, dan zit je langs de Torhoutsesteenweg helemaal goed. Vóór blauwzwart z’n intrek nam in Olympia, nu het Jan Breydelstadion, speelden de mannen op voetbalveld De Klokke langs de Torhoutsesteenweg. In het café aan de overkant, dat eveneens ‘De Klokke’ heette, moesten de spelers zich omkleden. En het is dat café dat projectontwikkelaar Danneels helemaal onder handen heeft genomen.

“Het pand dateert uit begin twintigste eeuw, en stond tot een paar jaar geleden helemaal de verkommeren. Zo jammer, als je de geschiedenis kent. Daarom hebben we het pand nieuw leven ingeblazen. Van het oud-clubhuis hebben we twee nieuwbouwwoningen gemaakt. Enkel de historische voorgevel werd bewaard. De toegangsdeur van het vroegere café komt nu uit op een inkomhal, met links en rechts een deur die je naar de woning brengt”, vertelt Jurgen Pollet van Danneels. Naast het café werden nog eens twee woningen neergezet.

Het complete plaatje

De grootste troef van het nieuwbouwproject? De vier slaapkamers. Een zeldzaamheid in hartje Brugge. “De eerste verdieping telt er twee, en dan vind je er nog eens twee op de ingerichte dakverdieping.” Verder hebben de woningen álles wat je mag verwachten van een sleutel-op-de-deurwoning: een ingerichte keuken, nieuwe vloeren, een ventilatiesysteem, een aangelegde tuin met terras, … “Het complete plaatje, zeg maar.”

De locatie is trouwens perfect als je wilt proeven van het stadsleven, zonder alle ongemakken. “Op een paar minuten wandelen sta je pal in het centrum, terwijl je met de auto zo op de expresweg en de autostrade bent.” In de buurt vind je alles wat je nodig hebt: een supermarkt, schooltjes en een bushalte op vijftig meter van je deur.

Een nieuwbouwwoning op een steenworp van de Brugse binnenstad komt natuurlijk met een prijskaartje. “De prijzen starten vanaf 399.000 euro, exclusief aankoopkosten. Maar je krijgt er een gloednieuwe woning voor in de plaats, waar je geen werk meer aan hebt. Het enige dat nog moet gebeuren, is je koffers pakken en verhuizen.” (lacht)

Met zorg en liefde gebouwd

Het oud-clubhuis heeft een hele metamorfose ondergaan. Waar vroeger nog een boom uit de voorgevel groeide, kijk je nu uit op vier moderne woningen. “Missie geslaagd. Het is de eerste keer dat Danneels een vernieuwbouwproject deed. Meestal beginnen we van een blanco blad, dus het was een hele uitdaging. Maar het eindresultaat mag zeker gezien worden. (lacht) Benieuwd of het ook in de smaak valt bij de bezoekers.”

PRAKTISCH

Wil jij met eigen ogen zien wat Danneels met het oud-clubhuis van Club Brugge heeft gedaan? Vanaf zaterdag 13 juni zetten zij de deuren van de vier woningen langs de Torhoutsesteenweg met veel plezier voor je open. Maak een afspraak via danneels.be of bel naar 050/47.10.10.