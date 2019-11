Wonderwijs kan uitbreiden dankzij subsidie van Vlaanderen Bart Huysentruyt

11 november 2019

14u20 2 Brugge Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft in de maand oktober 24 miljoen euro toegekend aan scholenbouwprojecten in Vlaanderen. Er kwam ook 187.000 euro naar Brugge.

Er ging 15 miljoen euro naar grote werken zoals een volledige nieuwbouw. De overige 8,8 miljoen euro ging naar kleinere verbouwings- en renovatiewerken zoals de modernisering van bestaande schoolgebouwen. “We voorzien deze regeerperiode een half miljard euro voor investeringen in infrastructuur in heel Vlaanderen”, zegt Ben Weyts (N-VA). In Assebroek en Brugge investeert de Vlaamse minister van onderwijs Ben Weyts (N-VA) enerzijds 12.000 euro in Ter Groene Poorte voor de totale renovatie van een wc-paviljoen. En anderzijds maar liefst 175.000 euro in Wonderwijs in Assebroek voor de aankoop van een woning in de Sint-Kristoffelstraat 125.