Witte lakens voor de zorg? Wietse doet beter en hangt metershoge kunstwerken op om ‘onze helden’ te eren Mathias Mariën

10 april 2020

13u10 0 Brugge De Brugse kunstenaar Wietse heeft de zorgsector een hart onder de riem gestopt met een kunstwerk dat op 4 verschillende locaties wordt opgehangen. Op die manier wil de 28-jarige Bruggeling zijn respect betuigen aan iedereen die dagelijks in de vuurlinie staat. “We kunnen alleen maar lof hebben voor deze helden. Het is mijn manier om te tonen dat hun werk enorm wordt geapprecieerd”, zegt Wietse.

Het coronavirus houdt de wereld al wekenlang in de greep en zal dat wellicht nog een hele tijd blijven doen. Voor kunstenaar Wietse Hindryckx hét sein om iets te doen. Met een reuzegroot kunstwerk wou de Bruggeling de vele zorg- en verpleegkundigen eren die dagelijks paraat staan in de ziekenhuizen, woonzorgcentra en daarbuiten. Met de steun van Eerstelijnszone Brugge ontwierp Wietse een kunstwerk van 4 meter hoog en 2 meter breed dat viermaal werd gereproduceerd op spandoek. Daarop staat een figuur met een mondmasker op en een hart in de handen. Want het leven van velen ligt in de handen van het zorgpersoneel.

Vorm van respect

De 4 identieke kunstwerken zijn nu op verschillende locaties in Brugge te bewondere: aan de ziekenhuizen AZ Sint-Lucas en AZ Sint-Jan, buurtcentrum d’Oude Stoasie in Zeebrugge en het woonzorgcentrum Minnewater. Wietse is blij met het resultaat, maar blijft bescheiden. “Het is mijn manier om de vele mensen in de zorgsector te bedanken”, zegt hij. “Zij verdienen alle respect. Met het kunstwerk wil ik dat tonen. Zoals er op het doek staat: zij zijn onze helden.” Het resultaat mag alvast gezien worden. Schepen Pablo Annys, voorzitter van Eerstelijnszone Brugge, vindt het werk een mooi gebaar. “De bedoeling is dat de doeken blijven hangen zolang de coronacrisis aanhoudt”, aldus Annys. “Daarna willen we de werken een plaats geven in enkele van onze gebouwen.”

Nieuw project Bridges

Ondertussen werkt Wietse volop aan een nieuw streetartproject dat tegen het einde van de zomer te zien moet zijn in en rond Brugge: Bridges. Concreet is het de bedoeling om te werken met de gevels van een achttal particulieren die door verschillende artiesten zullen aangepakt worden. Qua locatie kiest de kunstenaar voor de rand van de Brugse binnenstad, met de Vesten als belangrijk element, en ook enkele locaties in de deelgemeenten niet ver van de stadsrand. Bedoeling is dat mensen vervolgens een wandeling kunnen maken langs een streetartparcours. Alle werken en projecten van de kunstenaar zijn te volgen via de Instagrampagina @wietseart.