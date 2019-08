Witte dorp baadt volgend weekend weer in het licht tijdens 21ste Lichtfeest Siebe De Voogt

12u51 5 Brugge In Lissewege wordt op vrijdag 16 en zaterdag 17 augustus voor de 21ste keer het Lichtfeest georganiseerd. Honderden kaarsjes zullen het witte dorp verlichten en samen met verschillende artiesten voor een intieme en hartverwarmende sfeer zorgen.

De leerlingen van de stedelijke basisschool Ter Poorten zetten in hun school drie mooie installaties op, waaraan ze tijdens het voorbije schooljaar hard gewerkt hebben onder begeleiding van de kunsteducatieve organisatie De Batterie. Verder is het uitkijken naar de video-collages van kunstenaar Sammy Slabbinck en videograaf Jasper van het Groenewoud, de vuurinstallaties van Showflamme, de fluorescerende kunst van Jan Franssen en de verhalen van ’t Brugs Vertelcollectief. Zij zullen de bezoekers heldhaftige, magische en ondeugende verhalen uit Lissewege vertellen. Tijdens het Lichtfeest zal ook het Lichtkoor Cantores door de straten wandelen met fakkels. Het Lisseweegse Lichtfeest brengt jaarlijks meer dan 10.000 mensen op de been.