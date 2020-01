Wissel bij Groen in gemeenteraad: Marleen Ryelandt maakt plaats voor Andries Neirynck Bart Huysentruyt

09 januari 2020

16u30 0 Brugge Oppositiepartij Groen voert een wissel door in de Brugse gemeenteraad. Raadslid Marleen Ryelandt maakt plaats voor Andries Neirynck.

De wissel is doorgesproken bij de partij. Advocate Marleen Ryelandt zegt nog weinig tijd te hebben voor de maandelijkse vergaderingen van de gemeenteraad door haar professionele activiteiten. Daarom maakt ze plaats voor Andries Neirynck. Die verwierf de laatste jaren vooral bekendheid als tijdelijk voorzitter van Groen, maar ook als voorzitter van het Bloemendalecomité. Dat comité ijvert voor een veiligere N31 Expresweg mét geluidsschermen. “Ik kom met volle goesting in de gemeenteraad", zegt Neirynck. “Ik zal er de belangen van mijn partij zo goed mogelijk verdedigen." De wissel vindt plaats in de maand februari.