Winterse act sluit zaterdagmarkt in 2019 af Bart Huysentruyt

28 december 2019

16u03 0 Brugge Op de Brugse zaterdagmarkt op ‘t Zand is het jaar 2019 op een feestelijke manier afgesloten met een winterse act.

De stijlvolle act ‘Winter Wishes’ was er te zien. Eens in het jaar herrijst deze dame uit de sneeuw van het koude noorden. Met een betoverend mooi kostuum van fonkelende verlichting en een staf waaruit zij sneeuw kan laten verschijnen, bracht ze licht in de donkere dagen. De marktbezoekers lieten zich betoveren door de witte ijskoningin.