Wintergloed stuwt kerstvakantie in Brugge naar nieuwe recordhoogte Bart Huysentruyt

13 januari 2020

14u31 0 Brugge Het nieuwe winterspektakel Wintergloed heeft gezorgd voor een recordopkomst tijdens de kerstvakantie in Brugge. Dat blijkt uit de bezoekersbarometer van de stad, op basis van mobiele telefoniedata. Tussen 22 november, de start van Wintergloed, en 6 januari telde de binnenstad meer dan 1,4 miljoen bezoekers.

Bijna de helft van dat aantal bezoekers kwam langs in de kerstvakantie. Voor de volledige eindejaarperiode is dat een status quo ten opzichte van 2018 en voor de kerstvakantie een kleine stijging. De eindejaarperiode van 2019 klopte af met 15 topdagen met meer dan 40.000 bezoekers: in 2018 waren er dat 12. De topdagen vallen in de weekends en in de periode tussen kerst en nieuw. Op zaterdag 28 december werden de meeste bezoekers in de binnenstad geteld: iets meer dan 60.000, een nieuw record.

Internationaal verblijfstoerisme

“Ondanks de globale status quo zien we groei in het aantal dagrecreanten, de bezoekers uit de 17 omliggende gemeenten, en verblijfstoeristen en een lichte daling in het aantal dagtoeristen” zegt schepen voor Toerisme Philip Pierins (sp.a). “Met 138.000 aankomsten samen goed voor 234.000 overnachtingen was het nieuwe concept Wintergloed een voltreffer voor de logiessector in de binnenstad. De groei van het internationaal verblijfstoerisme is een duidelijke trend die zich ook in de komende jaren zal doorzetten.” Ook burgemeester Dirk De fauw (CD&V) is niet verrast: “Met Wintergloed lanceerden we niet alleen een aantrekkelijk en vernieuwend concept. Met de juiste boodschap in de juiste vorm slaagden we erin om de juiste doelgroep aan te spreken. Door de drukte te spreiden, was ook de beleving veel kwalitatiever dan de vorige jaren. Hier willen we verder op doorgaan.”

“Schat aan informatie”

De cijfers worden geteld door de bezoekersbarometer. Dat is een realisatie van Toerisme Brugge en het autonoom provinciebedrijf Westtoer in samenwerking met Proximus. “Dankzij die cijfers kunnen we heel nauwkeurig meten hoeveel volk er precies rondloopt in Brugge”, zegt De fauw. “Dat betekent een schat aan informatie, waar we de komende jaren strategisch mee aan de slag kunnen.”

“Nog verbeterpunten”

De winterse activiteiten zijn inmiddels afgerond. Januari is traditioneel een maand waarin veel uitbaters van handels- en horecazaken vakantie nemen in Brugge. “Voor volgend jaar willen we de winterse evenementen nog beter verpakken”, zegt Philip Pierins. “Je merkt dat het publiek die ommezwaai kan smaken. Er is veel gepraat over Wintergloed, er zijn ook verbeterpunten. Daar gaan we nu mee aan de slag om ook van de eindejaarsperiode in 2020 een topper te maken.”