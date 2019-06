Winkeldief stal voor 1.500 euro aan tabak in Colruyt-filialen “door tabaksverslaving” Siebe De Voogt

13 juni 2019

15u15 0 Brugge Een 36-jarige Georgiër hangt in de Brugse rechtbank 36 maanden cel boven het hoofd voor twaalf winkeldiefstallen bij Colruyt. Roman M. stal in totaal voor 1.500 euro aan tabak en had daarvoor een opvallende verklaring. “Hij kampte met een hardnekkig tabaksverslaving.”

De hardnekkige winkeldief werd begin januari geklist in de Colruyt in Brugge. Zijn kompaan kon ontkomen. “De tweede dief stond gekend bij de winkeldetective en was ook op camerabeelden te zien”, vertelde de procureur donderdagmorgen. “In de gsm van de eerste vonden we contacten terug met andere Georgiërs, die voor gelijkaardige feiten gekend zijn. Beide beklaagden gingen telkens aan de haal met tabak, die ze nadien doorverkochten. Dergelijke feiten blijven een plaag.” Roman M. kon gelinkt worden aan twaalf diefstallen, naast Brugge ook in Oostende, Zedelgem en Torhout. Er hangt hem 36 maanden cel boven het hoofd. “Mijn cliënt had een tabaksverslaving, maar had geen geld om rookwaar te kopen”, pleitte zijn advocaat. “Hij besloot dus om de tabak te stelen en heeft daar nu absoluut spijt van.” De kompaan van Roman M. kwam niet opdagen voor zijn proces. Sergo K. (36) zou in aanmerking komen voor acht winkeldiefstallen en twee pogingen daartoe. Hij riskeert een gevangenisstraf van 30 maanden. Uitspraak op 27 juni.