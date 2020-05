Exclusief voor abonnees Windstoot blaast containers van schip Redactie

04 mei 2020

00u00 0

In de haven van Zeebrugge vond zaterdagochtend een spectaculair incident plaats. Een hevige windstoot blies er enkele containers van een schip. "De containers waren net losgemaakt om van boord gehaald te worden", vertelt Joke Swyngedouw, woordvoerster van de haven. "Twee ervan belandden in het water. Enkele andere kwamen op de kaai terecht. Ze waren gelukkig allemaal leeg. De containers die in het water belandden, konden binnen het uur weer op de kaai gebracht worden." Bij het incident raakte niemand gewond.

