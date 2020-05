Wilde achtervolging leidt gerecht tot bij Zuid-Amerikaanse bende met 31 inbraken op de teller Siebe De Voogt

11 mei 2020

14u49 10 Brugge Drie Chilenen en een Cubaan riskeren in de Brugse rechtbank effectieve celstraffen tot 5 jaar voor in totaal 31 inbraken over gans België. Het viertal werd vorige zomer geklist na een wilde achtervolging die eindigde naast een maïsveld in Kruibeke.

Het gerecht startte op 27 juni vorig jaar een onderzoek op na een woninginbraak en poging daartoe in Brugge. Een buurtbewoner merkte die dag een verdachte Peugeot met Franse nummerplaat op in de buurt. Met hulp van ANPR-camera’s kon de bewuste wagen gelinkt worden aan feiten in Dendermonde en Waregem. Telefonieonderzoek bracht de speurders op het spoor van een bende die werkte vanuit Nederland. Ze zakten tussen 17 juni en 9 augustus verschillende malen af naar België om inbraken te plegen. De inbrekers verplaatsten zich met wagens met Franse nummerplaten en gebruikten Nederlandse oproepnummers.

Achtervolging

Enkele van die nummers bleken op 9 augustus actief te zijn in Merelbeke, waar net op dat moment een inbraak had plaatsgevonden. Via het ANPR-netwerk kregen de speurders een Ford Focus in het vizier, die eerder al gespot was bij eerdere feiten. Op de E40 in Melle wachtte een politiepatrouille de auto op. Het werd het begin van een wilde achtervolging. Ter hoogte van Haasdonk verliet de wagen de snelweg, maar enkele kilometers verder eindigde de achtervolging abrupt op een ‘varkensrug’. De bestuurder verloor de controle over zijn stuur en reed een band lek op de betonnen afscheiding. Samen met zijn drie passagiers vluchtte hij een nabijgelegen maïsveld in, maar de politie kon hen daar snel inrekenen.

Straf met uitstel

De 23-jarige Chileen Nicolas M. kon gelinkt worden aan 31 feiten in onder meer Brugge, Zedelgem, Wingene, Merelbeke, Ingelmunster en Jabbeke. Hij stond in Cuba en Spanje al gekend voor diefstallen en riskeert met 5 jaar de zwaarste straf. Zijn kompaan Nicolas A. (26) had bij z'n arrestatie een heuptasje aan met 44 juwelen die gestolen waren bij de inbraak in Merelbeke. Hij kon enkel gelinkt worden aan dat ene feit en hangt 1 jaar cel boven het hoofd, net als Jorge V. (22). Andres V. (32) riskeert 37 maanden cel voor zijn betrokkenheid bij 7 feiten. De vier inbrekers dringen aan op een straf met uitstel. Vonnis op 8 juni.