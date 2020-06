Wild Foodz opent maandag nog niet: “Wil de gezondheid van personeel en klanten niet in gevaar brengen” Bart Huysentruyt

05 juni 2020

12u17 0 Brugge Hoewel de horeca komende maandag allicht massaal weer de deuren zal openzwaaien, blijven de stoelen nog op de tafels staan in Wild Foodz in de Rijselstraat in Sint-Michiels. Uitbaatster Annick Devriendt wacht de heropstart nog af.

Wild Foodz startte vrijwel meteen met een takeawayconcept, toen de verplichte sluiting van de horeca een feit werd. Dat concept slaat goed aan, zegt ze. “Ik mag echt niet klagen. De klanten bestellen online en komen hier afhalen. Ik ben hen heel erg dankbaar. Eerlijk gezegd ben ik best wel bang om ziek te worden en ik stel dan ook alles in het werk om de takeaway zo veilig mogelijk te doen verlopen. Alles is afgeschermd met plexiwanden en er staat ontsmettende gel. Dat systeem gaan we ook vanaf maandag verder behouden.” Voorlopig kan je dus nog geen plaats nemen aan een tafeltje in de zaak. “Ik wacht af hoe mijn collega’s het aanpakken. Ik wil vooral de gezondheid van personeel en klanten niet in gevaar brengen. Als je na elk toiletbezoek alles moet ontsmetten, dan wordt het gekkenwerk.”