Wil jij meewerken aan propere lucht? Plant een boom in je tuin Bart Huysentruyt

29 juli 2019

08u51 0 Brugge “Als iedere Bruggeling met tuin een boom plant, dan hebben we er volgend jaar 43.841 bomen bij.” Dat zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld).

De hittegolf van vorige week inspireert de schepen om Bruggelingen aan te zetten om een boom te planten. In Brugge zijn er in totaal 61.918 woongelegenheden. Daarvan zijn er 43.841 eengezinswoningen en 14.976 appartementen. “Zeker 9 op de 10 van die woongelegenheden heeft een tuin”, liet Van Volcem berekenen. “Er zijn meerdere redenen om een boom te planten: de geboorte van een kleinkind bij oma en opa, geboorte van een kind, een liefdesboom, een boom voor een huwelijksjubilea, een boom voor 50 jaar getrouwd... Je kan ook gewoon een boom planten omdat je mee wil werken aan propere lucht voor je kinderen en nakomelingen.”

Een boom zorgt voor verkoeling, meent ze en daarom daagt ze de Bruggelingen uit. “In een stad is het sowieso al warmer dan op het platteland. Dus moeten we daar in de toekomst beter op voorbereid zijn. Meer bomen zijn daarbij een belangrijke factor.”

De aanplanting van een boom is mogelijk vanaf oktober en november.