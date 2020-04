Wijkspel en grappige straatnaamborden helpen ‘coronaleed' in Zeebrugge verzachten Bart Huysentruyt

28 april 2020

08u15 0 Brugge Buurtwerk Zeebrugge lanceerde, samen met buurtcentrum d’Oude Stoasie, enkele sociale projecten die het ‘coronaleed’ moeten helpen verzachten.

Ze zijn gestart met een digitaal ‘wijkpaasspel’. Dat spel moet de verveling bij de Zeebrugse jeugd wat tegengaan, omdat ze geen vrienden of klasgenoten kunnen zien. Er circuleren ook corona-raamaffiche’s in de straten. Naast de opdruk ‘ik mis…/ik trek me op aan…’, kunnen bewoners zelf iets invullen. Zo kan er op een eenvoudige manier worden gepeild naar de gemoedstoestand van de mensen achter de gevel.

Er duiken in de Brugse deelgemeente ook her en der ‘hartverwarmende straatnaambordjes’ op die een warm en positief gevoel moeten opwekken wanneer mensen zich even naar buiten begeven. Zo kan je bijvoorbeeld wandelen in de ‘Visitestraat’.

