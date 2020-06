Wifi-verbinding voor veertien musea-locaties in Brugge Bart Huysentruyt

01 juni 2020

07u59 0 Brugge De veertien locaties van Musea Brugge hebben - eindelijk - een eigen wifinetwerk. De gemeenteraad zette daarvoor zopas het licht op groen.

De 14 locaties van Musea Brugge, waaronder het Belfort en het Gruuthusepaleis, kennen jaarlijks zo'n 880.000 bezoekers. Meer dan acht op tien hiervan zijn internationale bezoekers. “Het is vandaag een internationale standaard geworden om wifi te voorzien voor museumbezoekers”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “Bezoekers verwachten niet alleen over wifi te beschikken om bijvoorbeeld hun ervaringen te delen via sociale media, maar worden ook gestimuleerd om hun eigen device mee te brengen naar het museum om hierop specifieke museumtoepassingen te raadplegen. Deze museumtoepassingen voor mobiele apparaten zoals iPads hebben een goed dekkend wifinetwerk nodig.”

Daarnaast is het wifinetwerk ook essentieel voor het nieuwe kassasysteem dat Musea Brugge zal gebruiken. Daar dient de wifi als automatische back-up voor wanneer het vaste netwerk zou uitvallen. Nog dit jaar zal elk museum over een goed werkende verbinding voor bezoekers beschikken.