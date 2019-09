Wietse schildert indrukwekkende ‘haai in fles’ op muur in Ensorinstituut Mathias Mariën

20u00 0 Brugge De Brugse kunstenaar Wietse heeft een ‘mural’ van 17 meter hoog geschilderd in het Ensorinstituut in Oostende. Het heet ‘Pets of the future’ en toont een haai in een reusachtige fles. “Een verwijzing naar de problematiek van plastiek in de oceaan”, zegt de Bruggeling.

Vorig schooljaar gaf Wietse Hindryckx al een workshop aan leerlingen van 15 en 16 jaar. Eén van de leerkrachten volgt het werk van Wietse, die actief is in binnen- en buitenland, al geruime tijd. Zo ontstond het idee om de Bruggeling een permanent werk te laten schilderen op een muur. Het resultaat is indrukwekkend. De haai in een fles is 17 meter hoog en verwijst naar de problematiek van plastiek in oceanen. Wietse had er twee dagen werk aan, maar is zelf tevreden met het eindresultaat. Ook Joachim, de grootste street artist van het land, schilderde een muur in de school.