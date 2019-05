Wielertoerist (83) vijf dagen na ongeval overleden. Broer (87): “Harde slag voor iedereen” Mathias Mariën

29 mei 2019

07u20 0 Brugge Vijf dagen nadat Wilfried Hensen (83) in kritieke toestand werd afgevoerd na een zwaar verkeersongeval, is de Brugse wielertoerist overleden aan zijn verwondingen. Zijn oudere broer Ivo (87) is er het hart van in. “Ook al was er eigenlijk geen hoop meer, zijn dood is een grote slag voor iedereen.”

Wilfried Hensen was woensdagnamiddag samen met zijn broer Ivo op toer: Wilfried met zijn koersfiets van het merk Merida, Ivo met zijn elektrische fiets. Van een e-bike of een motortje wou de jongste van de broers immers niet weten. Op het kruispunt met de Bevrijdingsweg en de Ossenweg, op de grens van Bekegem en Roksem, kwam Wilfried zwaar ten val. De man had enkele betonnen verkeersremmers van zo’n vijftien centimeter hoog niet opgemerkt en reed ertegen aan. Hij viel en belandde met zijn hoofd tegen de volgende verkeersremmer. De tachtiger brak zijn nek op twee plaatsen en werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar overleed hij maandagnacht aan zijn verwondingen.

“Wilfried lag sinds het ongeval aan beademingsmachines die hem in leven hielden. Hij is nooit meer wakker geworden. Eigenlijk was er geen hoop meer, maar toch komt zijn overlijden hard aan”, zegt Ivo.

Ook bij de St-Trudotrappers, de wielerclub die Wilfried in 1989 oprichtte, komt het nieuws hard binnen. De begrafenisplechtigheid vindt volgende dinsdag plaats.