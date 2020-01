Wie zijn de vandalen die de Brugse petanqueclub viseren? Al duizenden euro’s schade na derde inbraak dit jaar: “Ze bouwen telkens een feestje” Mathias Mariën

23 januari 2020

17u29 0 Brugge De Brugse Petanque Club is voor de derde keer dit jaar slachtoffer van vandalen. “We staan voor een raadsel. Ze bouwen telkens een feestje en druipen meestal af zonder buit. Veel valt hier dan ook niet te rapen, maar de aangerichte schade loopt wel al in de duizenden euro’s” zucht secretaris Rudi Van Turenhout.

Neen, 2020 is allesbehalve goed gestart voor de petanqueclub in Assebroek. Woensdagmiddag stelden enkele leden vast dat er opnieuw was ingebroken in hun clublokaal. Eerder deze maand was dat al tweemaal gebeurd. “Volgens de eerste vaststellingen hebben ze dit keer eerst geprobeerd het slot van ons tuinhuis te forceren. Toen dat niet lukte, hebben ze een zware steen gebruikt om een ruit in te gooien. Veel hebben ze niet gestolen - een elektrisch vuurtje – maar het is enorm storend. Drie keer is net iets te veel van het goede”, zegt Rudi Van Turenhout. Wanneer de vandalen precies toesloegen, is niet helemaal duidelijk, omdat er maandag en dinsdag niemand aanwezig was op de club.

Croque-monsieurs

Opvallend is dat de indringers vooral zin lijken te hebben in ontspanning. Zo hielden ze bij de eerste inbraak een feestje in het clublokaal van de petanqueclub. Nadat ze de deur forceerden, versierden ze de kerstboom, staken de kerstverlichting aan en maakten het zichzelf gezellig. Amper een week later gebeurde hetzelfde, deze keer in het tuinhuis. Toen maakten de daders croque-monsieurs en aten ze wat soep. Als uitsmijter staken ze de gordijnen en een kerstboom in brand.

Volgens Rudi zijn het steevast dezelfde daders die terugkeren. “Eigenlijk is het meer vandalisme dan pure diefstal. De frigo’s vol drank raken ze zelfs niet aan. Maar telkens opnieuw blijven wij wel achter met de kosten. Nieuwe deuren, nieuwe sloten, een ander venster… Alles samen loopt de schade ondertussen al in de duizenden euro’s. Jammer genoeg hebben we geen geld op overschot en zijn dat zware kosten voor onze club.”

Alarmsysteem

De Brugse petanquespelers zijn de vandalenstreken grondig beu en nemen daarom extra maatregelen. Niet alleen worden er extra stevige sloten geplaatst, de club is ook van plan een alarmsysteem te installeren. “Zowel in het lokaal als het tuinhuis. Zal dat veel helpen? We weten het niet. Maar we hopen wel dat het op die manier stopt”, aldus Rudi Van Turenhout.