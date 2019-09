Wie zag Jacko de papegaai? 30-jarige vogel is al sinds vrijdag vermist Siebe De Voogt

08 september 2019

12u39 26 Brugge Jelmer De Pestel (30) uit Sint-Michiels is hopeloos op zoek naar zijn 30-jarige papegaai Jacko. De vogel ontsnapte vrijdagmorgen uit zijn kooi en is sindsdien spoorloos. “Ik leef al sinds mijn geboorte samen met Jacko”, vertelt Jelmer. “Hij is me bijzonder dierbaar.”

Jacko (30) is een grijze roodstaartpapegaai. Hij wist vrijdagmorgen op eigen houtje zijn kooi open te krijgen in de woning van Jelmer De Pestel (30) in Ter Zwanekerke, vlakbij de kerk van Sint-Michiels. “Via een kier voor onze katten in de veranda is hij naar buiten geglipt”, vertelt de man. “Ik ben ’s middags meteen van mijn werk naar huis gekomen, maar van Jacko was geen spoor meer.” Jelmer zette intussen al verschillende zoekacties op poten, voorlopig allemaal zonder resultaat. “Ik ging vanmorgen en gisterenavond al vruchteloos op zoek en verspreidde ook al affiches in de omgeving. Jacko moet nu stilaan honger beginnen krijgen en komt hopelijk zo boven water. Zes jaar geleden was hij op een dag al eens spoorloos verdwenen. Toen hebben we hem pas na zes dagen teruggevonden.”

Jacko de papegaai is het dierbaarste bezit van Jelmer. Het duo is al sinds hun geboorte onafscheidelijk. “Jacko is bijzonder tam en gaat zelfs met mij onder de douche. Samen kijken we ook geregeld televisie. Hij zal dus geen vlieg kwaad doen. Waar hij momenteel kan zitten? We kozen er bewust voor om zijn vlerken niet te laten inkorten. Jacko kan dus nog zeer goed vliegen. Zes jaar geleden vonden we hem drie kilometer verder terug. Het is dus mogelijk dat hij zich momenteel in Brugge, Sint-Andries, Loppem of zelfs Oostkamp bevindt.” Jelmer hoopt dat hij zijn papegaai door een oproep in deze krant kan terugvinden. Hebt u Jacko gezien? Gelieve dan contact op te nemen met zijn baasje op het nummer 0472/32.62.62.