Wie wordt ‘De Slimste mens van Brugge’? Bart Huysentruyt

16 september 2019

18u34 5 Brugge Het Belfort op de Markt vormt op zaterdag 23 november om 19 uur het decor voor de eerste editie van ‘De slimste mens van Brugge’. Dat is een gloednieuwe quiz.

De organisatie gaat uit van Groep 24, die ook verscheidene comedyshows houdt en eerder de Brugse versie van het Monopoly-spel heeft gelanceerd. “Het idee komt van toekomstig quizmaster Bart Steyaert”, zegt Pieter De Wulf van Groep 24. “We mikken voor dit evenement meteen hoog: de locatie spreekt tot de verbeelding en we laten zo’n 120 groepen van 4 personen toe. Dat mogen ook niet-Bruggelingen zijn. We willen meteen de grootste quiz van West-Vlaanderen worden.”

Over Brugge en actualiteit

Ook de aanpak moet verschillen met andere quizzen in het land. “Er wordt een eigen look gegeven aan het geheel. We willen het heel professioneel aanpakken.” De vragen gaan over Brugge, maar ook over actualiteit. De prijzenpot is uiteenlopend: je kan tickets winnen voor shows, maar ook Monopoly-spelletjes en Brugse gadgets.

Inschrijven kost 20 euro per team van maximaal 4 personen. Dat kan op www.deslimstemensvanbrugge.be.