Wie wil zeldzame reddingsboot Watson III een nieuw leven geven? “Varend erfgoed mag niet verloren gaan” Leen Belpaeme

09 oktober 2019

17u12 0 Brugge De Watson III, een reddingsboot van Engelse makelij, moet dringend weg uit de huidige stelplaats in Brugge. Er is al interesse uit Nederland om de boot over te nemen, maar de eigenaar hoopt dat er nog iemand uit de regio de Watson een plaats wil geven en liefst ook een nieuwe toekomst. In 2012 leek er goed nieuws voor het varend erfgoed, maar de restauratie die toen gepland was door vzw Archonaut is er nooit gekomen. Nu moet het schip weg bij de huidige eigenaar en dreigt het te verdwijnen naar het buitenland.

De Watson heeft een rijke geschiedenis. Het was één van de drie reddingsboten die na de oorlog besteld werd voor de reddingsdienst aan zee. Er was er één in Zeebrugge, één in Nieuwpoort en de Watson 3 in Oostende. De reddingsboten van het Watson-type hadden een reputatie vanwege hun hoge zeewaardigheid, zelfoprichtend vermogen en onzinkbaarheid door de luchtdichte compartimenten. De reddingsboot Watson 3 Oostende werd op 12 juli 1948 te water gelaten en in Oostende gestationeerd. In 1980 werd de boot overgebracht naar het Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke (nu NAVIGO). Na de plaatsing op het droge in het Visserijmuseum NAVIGO ging de toestand van de Watson 3 Oostende snel achteruit. Begin 2012 droeg Vlaams minister Hilde Crevits het eigendomsrecht van de reddingsboot Watson 3 over aan de vzw Archonaut uit Brugge, maar een restauratie is er nooit gekomen. De Watson 3 Oostende werd op 28 maart 2011 beschermd als varend erfgoed, toch is het moeilijk om een plaats te vinden voor het schip.

Restauratie

“De boot staat nu op een terrein in de Krakeleweg, maar het moet dringend weg voor andere havengebonden activiteiten. De boot moet gerestaureerd worden, maar is nog zeer compleet. Ik zoek iemand die geïnteresseerd zou zijn. Ik heb ondertussen wel al reactie gekregen uit Nederland, maar het zou leuk zijn als iemand in de regio er een nieuw leven aan wil geven”, vertelt eigenaar Patrick Tierssoone. “Ik heb de boot overgenomen van de vzw Archonaut die zich bezig hield met de restauratie van houten schepen. Toen ze geen subsidies meer kregen zijn ze teniet gegaan en hebben ze de Watson aan mij geschonken. Mijn bedoeling was altijd om het terug in orde te brengen en naar maritieme evenementen als Oostende voor Anker te brengen. Ik heb weliswaar nog niet de mogelijkheid gehad om het te restaureren. We wilden het graag in de regio houden en hebben al de vraag gesteld aan het havenbestuur van Zeebrugge, maar daar is geen antwoord op gekomen. Als het niet anders kan, dan geef ik de Watson liever aan iemand in Nederland, dan dat het hier teloor zou gaan.”

Mensen die interesse hebben kunnen contact opnemen met Patrick Tierssoone via 050/281178.