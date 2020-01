Wie wil lichaamsdeel laten beschilderen door Brugse kunstenares? Bart Huysentruyt

16 januari 2020

14u45 0 Brugge Tijdens de Shakespeare-week van Cultuurcentrum Brugge kan je een persoonlijk kunstwerk op je lichaam laten schilderen door de kunstenares Geertje Vangenechten.

Op zaterdag 25 januari brengt Vangenechten een persoonlijk kunstwerk aan op een zelfgekozen lichaamsdeel van 25 gelukkigen. Het kunstwerk bestaat uit een korte quote van William Shakespeare. Op hetzelfde moment hoor je een fascinerende verhaalstem het volledige citaat van de Engelse toneelschrijver, dichter en auteur live vertellen. Wie graag een Shakespeare-quote op het lichaam laat aanbrengen, kan zich gratis inschrijven via ccbrugge.be/shakespeare.

In de laatste week van januari, brengt Cultuurcentrum Brugge ook twee theaterbewerkingen van een Shakespeare-klassieker. Het Nationale Theater brengt op dinsdag 28 januari een spannende, actuele bewerking van Othello. Jan Decorte (Bloet) bewijst op 30 januari hoe hij via zijn eigenzinnige interpretaties de klassieker Macbeth meester heeft gemaakt. Beide theateravonden vinden plaats in de iconische 150-jarige Koninklijke Stadsschouwburg.