Wie wil EK-dorp 2020 in Brugge organiseren? “Desnoods doen we het als stad zelf” Organisatie Bruisend Brugge, dat vorige edities deed, is géén kandidaat meer Bart Huysentruyt

28 november 2019

15u49 0 Brugge De stad Brugge moet op zoek naar een nieuwe organisator van het Rode Duivels-dorp op 't Zand. De organisatie Bruisend Brugge, dat met hun grootste mobiele scherm van Europa het voorbije WK en EK duizenden mensen lokte, is géén kandidaat meer. “Er kwam zoveel werk bij kijken en daar hebben we geen tijd meer voor", zegt Philippe Le Loup.

De Rode Duivels hebben zich, zoals bekend, met sprekend gemak geplaatst voor het Europees kampioenschap van volgend jaar in juni. Daarvoor haalden ze 30 op 30 in hun kwalificatiepoule. Dat maakt van onze voetballers één van de topfavorieten om in 2020 het EK op hun naam te schrijven. Tijdens het vorige WK en EK waren die matchen telkens op groot scherm te volgen in Brugge. Meer zelfs: het grootste mobiele scherm van Europa stond toen op 't Zand of het Beursplein en lokte tot tienduizend mensen om samen de goals van Lukaku en co. te vieren.

Poules-Moules

Maar tot dusver was er nog weinig nieuws bekend over dat EK-dorp en dat heeft een reden. De vzw Bruisend Brugge, dat de voorbije jaren instond voor de organisatie van het evenement, is geen kandidaat meer. Ondernemers Ward Devriese van brasserie L’Estaminet en Philippe Le Loup van restaurant Poules-Moules hebben het een beetje gezien. “Er kruipt heel veel werk in de organisatie van deze evenementen en het was geen sinecure om dat telkens te combineren met het runnen van een eigen zaak”, zegt Le Loup. “We hebben bijzonder hard genoten van de voorbije kampioenschappen. We zijn blij dat we mensen hebben doen genieten. Ik denk dat er over de organisatie weinig aan te merken viel. Maar we geven het dit keer uit handen.”

Aanbesteding

Dat betekent ook dat het grootste mobiele scherm van Europa volgend jaar niet in Brugge zal staan. “Klopt”, zegt Le Loup. “Volgens onze informatie is dat scherm tijdens die periode al uitgeleend aan een Duitse stad.” Dat betekent dat er dus een oplossing moet worden gevonden voor dat EK-dorp, want de stad is wel degelijk vragende partij voor die ambiance. Volgens burgemeester Dirk De fauw (CD&V) zal de stad ook initiatieven nemen. “We schrijven een aanbesteding uit om geïnteresseerden de kans te geven om mee te doen. Bij voorkeur gaan we in zee met een organisatie die het EK-dorp kan vormgeven.”

Brugge Plus

En stel dat er geen enkele geschikte kandidaat opduikt? “Desnoods organiseren we het dan zelf", zegt De fauw. “We hebben de nodige expertise in huis met Brugge Plus als organisator van onder meer KooKeet of de Triënnale. Het zou zonde zijn om dit evenement niet meer te hebben. Het brengt mensen samen.”