Wie was 18 in 1980? Stadsarchief én Red Zebra zoeken gadgets van toen Bart Huysentruyt

15 januari 2020

14u41 0 Brugge Naar aanleiding van de veertigste verjaardag van de Red Zebra-klassieker ‘I can’t live in a living room’ zoekt de band, samen met het Brugs Stadsarchief mensen die achttien waren in 1980.

1980 was echt een scharnierjaar voor Red Zebra met de release van ‘I can’t live in a living room’ en hun plaats in de finale van Humo’s Rock Rally. “Er gebeurde in die jaren zo veel in Brugge”, zegt Peter Slabbynck. “Er waren heel veel bands actief en er was een opmerkelijke punkbeweging, met cafés als Het Slecht Ventje en Het Slecht Wuvetje. Kort nadien sloeg ook de new wave aan. Maar er was ook metal met een groep als Acid. Je kon elk weekend naar tal van fuiven of je kon een concert van een interessante buitenlandse band gaan bekijken in de Groene Meersen in Zedelgem. Het hoogtepunt van het jaar was de massale uittocht van Brugse jongeren naar Rock Torhout. En wie platen van al die straffe bands wou kopen, kon terecht in de Bilbo, toen nog een kleine winkel aan het eind van de Noordzandstraat. Met deze expo wil ik die positieve sfeer van toen oproepen. Met veel visueel materiaal. Ik heb al tal van interessante zaken kunnen verzamelen, maar wie weet heeft iemand in Brugge nog iets interessants op zolder of in een schuif liggen.”

Het Stadsarchief lanceert hierbij een oproep. “Wie meent dat hij of zij iets bruikbaars heeft, kan op zaterdag 25 januari tussen 13 en 17 uur naar het Stadsarchief op de Burg komen”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “Daar kunnen die zaken oordeelkundig gerepertorieerd en gescand worden. En wie weet kunnen we die dan gebruiken voor de expo. We zijn alvast zeer benieuwd naar wat er nog allemaal zal opduiken. De tentoonstelling beperkt zich wel tot de jaren 1979, 1980 en 1981 en focust op het uitgaansleven en de muziekscene.”

Wie materiaal heeft maar op zaterdag 25 januari niet kan langskomen, kan contact opnemen met het Stadsarchief (stadsarchief@brugge.be).

De expo ‘Ik was 18 in ‘80 in Brugge’ vindt plaats van 17 april tot en met 21 juni in het Stadsarchief, Burg 11A, 8000 Brugge