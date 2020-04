Wie naar recyclagepark wil, zal moeten reserveren: “Om wachtrijen te vermijden” Bart Huysentruyt

01 april 2020

09u26 1 Brugge Vanaf dinsdag 7 april openen de Brugse recyclageparken opnieuw hun deuren, al zal dat verlopen onder een aantal voorwaarden en bijkomende veiligheidsmaatregelen.

“We zijn momenteel volop een systeem aan het uitwerken zodat de bezoeken aan de recyclageparken op afspraak kunnen gebeuren”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Op die manier willen we wachtrijen vermijden en kunnen we te allen tijde de regels van social distancing toepassen. Ik ben blij dat we deze dienstverlening weer kunnen organiseren. Sommige mensen weten geen blijf met afval dat dringend weg moet. Daarnaast stelden we ook vast dat er meer afval gedumpt werd op het openbaar domein.”

Het is de bedoeling dat inwoners onnodige bezoeken aan de recyclageparken vermijden. “We vragen aan de bezoekers om het werk en de richtlijnen van het personeel strikt op te volgen. Aangezien er maar een beperkte toegangstijd zal zijn, vragen we om het afval op voorhand goed te sorteren.” Eind deze week moet er meer duidelijkheid zijn over de reservatiemethode.