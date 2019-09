Wie heeft Sylvia Stoelen (46) gezien? Siebe De Voogt

06 september 2019

16u48 15 Brugge Politie en parket zijn op zoek naar de 46-jarige Sylvia Stoelen. De vrouw verliet op vrijdag 30 augustus rond 14 uur het OLV-ziekenhuis langs de Koning Albert I-laan in Brugge en is sindsdien spoorloos.

Sylvia is 1,65 meter lang en stevig gebouwd. Ze heeft lang bruin haar en spreekt Nederlands met een Antwerps accent. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg de vrouw een beige oversized pull en donkere legging. Ze heeft volgens de politie medische zorgen nodig. Wie denkt Sylvia Stoelen gezien te hebben of weet waar ze zich bevindt, kan contact opnemen met de speurders op het gratis nummer 0800/30.300 of via opsporingen@police.belgium.eu.